(Di mercoledì 7 settembre 2022) In serata ci sarà latrae il. Tutte le carte in regola ed è arrivato il permesso di lavoro dello spagnolo Tutto pronto per il passaggio dial. Come riportato da Fabrizio Romano, il ricorso degli inglesi per il permesso di lavoro è stato vinto e in serata arriverà ladell’attaccante spagnolo.arriverà a parametro zero, dopo essere rimasto svincolato in estate dall’Atletico Mineiro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Wolverhampton, stasera la firma di Diego Costa -

Commenta per primo Cinque le gare di Premier League in programma: l'Arsenal capolista e a punteggio pieno è di scena contro l'Aston Villa in casa, mentre il ... e. Un quarto d'ora ... Permier League: Arsenal a punteggio pieno. Chelsea sconfitto, stasera United-Liverpool

Sabato 3 settembre alle ore 16.00 ci sarà la sfida tra Wolverhampton e Southampton: Segui la Diretta Live con noi ...