WhatsApp Beta ci suggerisce una novità sui messaggi che scompaiono (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione di WhatsApp Beta per Android: parliamo della versione 2.22.20.3 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione diper Android: parliamo della versione 2.22.20.3 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

crazyoctopus5 : RT @techworldaleant: #WhatsApp sta lavorando sulla possibilità di nascondere il numero di telefono anche sulla beta per Desktop beta L'opz… - techworldaleant : #WhatsApp sta lavorando sulla possibilità di nascondere il numero di telefono anche sulla beta per Desktop beta L'… - fainformazione : WhatsApp: rumors su chat con se stessi, sondaggi di feedback e visibilità numero telefonico L'erogazione di divers… - fainfoscienza : WhatsApp: rumors su chat con se stessi, sondaggi di feedback e visibilità numero telefonico L'erogazione di divers… - techworldaleant : Beta di #WhatsApp per Android 2.22.19.19 Quando chatti con una determinata azienda che non conosce il tuo numero d… -