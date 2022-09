Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2022 ore 17:45 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Viabilità DEL 07 SETTEMBRE 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO Roma. PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA PRENESTINA, SI RALLENTA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA PONTE DI NONA NELLE DUE DIREZIONI. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. INFINE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO VERSO LA CAPITALE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE IL SERVIZIO È ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 settembre 2022)DEL 07 SETTEMBREORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO. PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA PRENESTINA, SI RALLENTA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA PONTE DI NONA NELLE DUE DIREZIONI. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. INFINE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO VERSO LA CAPITALE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE IL SERVIZIO È ...

