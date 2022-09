Un posto al sole: accadrà di tutto nella puntata del 7 settembre. Fan in ansia (Di mercoledì 7 settembre 2022) La soap opera più amata d’Italia è tornata a intrattenere gli spettatori di Rai 3 dopo una pausa estiva che li aveva messi a dura prova. Un posto al sole… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 7 settembre 2022) La soap opera più amata d’Italia è tornata a intrattenere gli spettatori di Rai 3 dopo una pausa estiva che li aveva messi a dura prova. Unal… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

nicolasavoia : #AscoltiTv soap 6/09 ??#twittamiBeautiful 2.411.000 20,52% ??#UnaVita 2.223.000 20,75% ??#UnAltroDomani 1.860.000 2… - comein1specchio : RT @TheDuck29029924: @comein1specchio Ricordo una cena ai tempi del dottorato durante la quale illustri ordinari di filologia classica comm… - TheDuck29029924 : @comein1specchio Ricordo una cena ai tempi del dottorato durante la quale illustri ordinari di filologia classica c… - sellox2 : @belle_brunella @Misurelli77 Se il “comunismo” ha avuto dei meriti in italia è perchè non è stato vero comunismo. M… - figliadellarai : RT @stotwitte_r: Un posto al sole è questo, per mesi non succede assolutamente nulla poi in una settimana sparatoria, gente in coma, matrim… -