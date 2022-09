Ultime Notizie Roma del 07-09-2022 ore 09:10 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale 7 settembre Buongiorno da Francesco Vitale fondo di Mosca contro l’Italia l’inverno stare a lungo gli italiani soffriranno le sanzioni di Unione Europea e Stati Uniti portano a Roma suicidio economico le imprese saranno distrutte dai fratelli d’oltreoceano che pagano le città 7 volte meno ha scritto in un posto la portavoce di lavoro basta ingerenze la risposta del governo arriva il Price CAP europeo Il tetto il prezzo del gas solo sulla Russia o anche sugli altri paesi produttori il prezzo crolla €240 al Megawatt ora è ufficiale il piano dell’Italia per contenere i consumi di gas in inverno giro di vite sulle caldaie un grado in meno e tempo ridotto di accensione e risparmi per 8,2 miliardi di metri cubi un piano ragionevole non draconiano sacrifici minimi dice Cingolani meloni attacca letta sul rosatellum è la peggiore ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 settembre 2022)dailynews radiogiornale 7 settembre Buongiorno da Francesco Vitale fondo di Mosca contro l’Italia l’inverno stare a lungo gli italiani soffriranno le sanzioni di Unione Europea e Stati Uniti portano asuicidio economico le imprese saranno distrutte dai fratelli d’oltreoceano che pagano le città 7 volte meno ha scritto in un posto la portavoce di lavoro basta ingerenze la risposta del governo arriva il Price CAP europeo Il tetto il prezzo del gas solo sulla Russia o anche sugli altri paesi produttori il prezzo crolla €240 al Megawatt ora è ufficiale il piano dell’Italia per contenere i consumi di gas in inverno giro di vite sulle caldaie un grado in meno e tempo ridotto di accensione e risparmi per 8,2 miliardi di metri cubi un piano ragionevole non draconiano sacrifici minimi dice Cingolani meloni attacca letta sul rosatellum è la peggiore ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - sole24ore : ??Lo spettro di una #Fed ancora aggressiva nella stretta di #politica monetaria per contrastare l'#inflazione contin… - Andrea_V_73 : '#Ucraina ultime notizie. Bombe su #Zaporizhzhia, #Cina:?«Davvero preoccupanti». #Aiea chiede una safe zone' - Il S… -