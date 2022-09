(Di mercoledì 7 settembre 2022)la storia di, chesi affronteranno in Champions con le rispettive squadre,. Definisce le loro“due”. Ventiquattro anni fa i loro destini si sono incrociati alla Juventus. Era il 1998,era “un promettente giovane difensore centrale”, arrivava dall’Hajduk Spalato, il club della sua città natale., “centrocampista generoso e laborioso” era già capitano.ricorda quell’epoca: «Avevo solo 20 anni, c’erano Ferrara, Montero, Del Piero, e quindi Antonio, giocatori che erano anche preziosi come uomini.era un esempio per tutti noi, ...

Stasera Tottenham-Marsiglia, L'Equipe ripercorre la carriera di Conte e Tudor: «belle storie italiane»