Severini | “Aule alla Frassinetti? Una falsa promessa E adesso si inizia con i doppi turni…”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Fiumicino – “Era la fine di gennaio quando, dopo le preoccupazioni espresse dpreside, l’assessore Calicchio e l’attuale candidato sindaco Di Genesio Pagliuca rassicurarono, non senza qualche polemica nei confronti della dirigente scolastica: ‘Confermate ledi Santa Paolaper il Da Vinci’. A una settimana dall’inizio della scuola escela notizia che quellenon ci sono“. A parlare è Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. “I genitori infuriati – spiega – mi hanno immediatamente chiamato per vedere cosa è possibile fare, perché la situazione è drammatica. Come al solito assistiamopolitica degli annunci, alle false speranze e alle concrete delusioni per i cittadini. Invece di fare polemica contro la preside, ...