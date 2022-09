Settembre con il ritorno del concorso Heineken: la truffa del mini frigo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Bisogna fare i conti, anche oggi 7 Settembre, con le segnalazioni riguardanti il ritorno del concorso Heineken. Si tratta della solita truffa con la quale agli utenti ignari di tutto viene promesso un mini frigo, sfruttando come sempre la catena WhatsApp che mette nel mirino gli utenti tendenzialmente meno esperti su queste dinamiche. Per farvela breve, non è cambiato assolutamente nulla rispetto al nostro ultimo articolo pubblicato a luglio, quando abbiamo provato a “proteggere” i nostri lettori da una vera e propria minaccia digitale. Già, perché il modus operandi degli ideatori del messaggio è sostanzialmente lo stesso da anni. Anche a Settembre bisogna fare i conti con il ritorno del concorso ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Bisogna fare i conti, anche oggi 7, con le segnalazioni riguardanti ildel. Si tratta della solitacon la quale agli utenti ignari di tutto viene promesso un, sfruttando come sempre la catena WhatsApp che mette nel mirino gli utenti tendenzialmente meno esperti su queste dinamiche. Per farvela breve, non è cambiato assolutamente nulla rispetto al nostro ultimo articolo pubblicato a luglio, quando abbiamo provato a “proteggere” i nostri lettori da una vera e propria minaccia digitale. Già, perché il modus operandi degli ideatori del messaggio è sostanzialmente lo stesso da anni. Anche abisogna fare i conti con ildel...

