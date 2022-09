Salernitana, 4 mln per il rilancio del settore giovanile (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La Salernitana ha presentato questa mattina l’organigramma tecnico del settore giovanile. Un argomento che sta particolarmente a cuore al presidente Danilo Iervolino che ha già investito 4 milioni di euro per il rilancio del vivaio. Il progetto è stato affidato a Stefano Colantuono, ex allenatore dei campani che coordinerà il settore. “Questa è una giornata molto importante per noi, ricordo che qualche mese fa mi si chiedeva del progetto del settore giovanile e questa proprietà ha subito dimostrato di essere molto pragmatica. Abbiamo individuato in Stefano Colantuono la figura giusta per il ruolo di responsabile del settore giovanile granata. Stiamo costruendo un progetto che per noi è un vanto, un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Laha presentato questa mattina l’organigramma tecnico del. Un argomento che sta particolarmente a cuore al presidente Danilo Iervolino che ha già investito 4 milioni di euro per ildel vivaio. Il progetto è stato affidato a Stefano Colantuono, ex allenatore dei campani che coordinerà il. “Questa è una giornata molto importante per noi, ricordo che qualche mese fa mi si chiedeva del progetto dele questa proprietà ha subito dimostrato di essere molto pragmatica. Abbiamo individuato in Stefano Colantuono la figura giusta per il ruolo di responsabile delgranata. Stiamo costruendo un progetto che per noi è un vanto, un ...

