Ragazza presa per il collo in strada e palpeggiata nelle parti intime (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stava parlando al telefonino con una sua amica quando si è sentita afferrare per un braccio da un uomo che l'ha spintonata contro una ringhiera e dopo averla bloccata prendendola per il collo ha iniziato a palpeggiarla sulle parti intime... Leggi su europa.today (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stava parlando al telefonino con una sua amica quando si è sentita afferrare per un braccio da un uomo che l'ha spintonata contro una ringhiera e dopo averla bloccata prendendola per ilha iniziato a palpeggiarla sulle...

antoniopatrizzi : RT @Francesclol: Una ragazza 2006 che alleno da quando aveva 8 anni, oggi mi ha detto di essere stata presa dall'Under17 del Napoli Femmini… - littl3freakHS : ah comunque sabato mi sono presa una cotta per una ragazza seduta accanto a me ?? - LuciaManiscalco : @giorgiatheb La ragazza del tweet è turca.. speriamo che non sia successo niente..io questa scomparsa di Gamze e Ca… - luvrxmanxff : la mia teoria è che Florence se la sia presa con Harry per un motivo non reso pubblico e che Olivia essendo la raga… - Francesclol : Una ragazza 2006 che alleno da quando aveva 8 anni, oggi mi ha detto di essere stata presa dall'Under17 del Napoli… -