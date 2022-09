OMCEO PI | Concorso per 1 Posto di Assistente

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pisa ha pubblicato un Bando diper l’assunzione di 1 Profilo Professionale destinato all’Area Assistenti. Viene offerto contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi. Bando diSi comunica che l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Pisa (PI) con sede in Pisa - via A. Battelli n. 5, ha pubblicato sul proprio sito internet, all'indirizzo: www.pi.org > Amministrazione Trasparente > Bandi di, il bando diper l'assunzione di una unità, area amministrativa, per il profilo di area assistenti del C.C.N.L. funzioni centrali (enti pubblici non economici), con contratto di formazione e lavoro della ...