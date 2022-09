Mourinho: «Non siamo in gita e vogliamo vincere contro tutti» (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del tecnico giallorosso Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa della sfida di Europa League tra Roma e Ludogorets. Ecco le parole del tecnico giallorosso: ROMA FAVORITA – «E’ difficile parlare di favoriti, delle volte esistono delle sorprese. Si potrebbe parlare di Roma e Betis nel girone, ma massimo rispetto per tutti perché il calcio europeo è diverso e con gap minori rispetto al passato. Arriviamo qui in forze con nessuna intenzione di risparmiare giocatori in vista del campionato. Rispettiamo il Ludogorets e vogliamo vincere». LUDOGORETS – «Difficile prevederlo, dobbiamo essere pronti a tutto. Partecipano alle competizioni europee ogni anno, sono un gruppo equilibrato e ci aspettiamo delle difficoltà. Non siamo qui in gita, c’è spazio per errori perché ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del tecnico giallorosso Josèha parlato in conferenza stampa della sfida di Europa League tra Roma e Ludogorets. Ecco le parole del tecnico giallorosso: ROMA FAVORITA – «E’ difficile parlare di favoriti, delle volte esistono delle sorprese. Si potrebbe parlare di Roma e Betis nel girone, ma massimo rispetto perperché il calcio europeo è diverso e con gap minori rispetto al passato. Arriviamo qui in forze con nessuna intenzione di risparmiare giocatori in vista del campionato. Rispettiamo il Ludogorets e». LUDOGORETS – «Difficile prevederlo, dobbiamo essere pronti a tutto. Partecipano alle competizioni europee ogni anno, sono un gruppo equilibrato e ci aspettiamo delle difficoltà. Nonqui in, c’è spazio per errori perché ...

