Sono alcuni dei Fashion Economic Trends, i dati dell'industria dellaitaliana elaborati dalla Camera Nazionale dellaItaliana, presentati oggi a Milano. "Il 2022 " ha detto Carlo, ...... con stanziamento da cantierizzare entro il 2023 , è stata accolta con entusiasmo dalla Camera Nazionale dellache ha comunicato per mezzo del presidente Carlola propria volontà di ... **Moda: Capasa, (Cnmi), in 2022 fatturato più alto degli ultimi 20 anni’** Dopo un primo semestre in corsa del 25%, l’anno si chiuderà a +10,5%, con le aspettative di un rallentamento per la crisi energetica che nel quarto ...Milano, 7 set. (Adnkronos) - La moda italiana corre. La crescita del fatturato nel primo semestre dell industria della moda italiana è stata "straordinaria" (+25%), simile a quella del ...