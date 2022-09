La sonda Dart della Nasa tenterà di deviare un asteroide (Di mercoledì 7 settembre 2022) È prevista per il prossimo 26 settembre la manovra di deflessione dell’asteroide Dimorphos: la sonda si schianterà sulla sua superficie per vedere se siamo in grado di modificarne la traiettoria Leggi su wired (Di mercoledì 7 settembre 2022) È prevista per il prossimo 26 settembre la manovra di deflessione dell’Dimorphos: lasi schianterà sulla sua superficie per vedere se siamo in grado di modificarne la traiettoria

