La nascita dei Led Zeppelin

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 7 settembre è una data importante per i fan dei Lede per tutti gli appassionati rock. Quattro ragazzi, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham, salgono sul palco del piccolo Teen Club di Gladsaxe, vicino Copenaghen, in Danimarca. La band viene dall’Inghilterra e si chiama The New Yarbirds. Ma il nome non è importante, i quattro suonano insieme per la prima volta dal vivo. The New Yarbirds Copyright youtubeMa facciamo un passo indietro, torniamo a Londra, nell’estate del 1968. I quattro giovani sopracitati si riuniscono in una piccola sala prove. Suonano insieme per la prima volta in una cantina in Gerrard Street, oggi Chinatown. All’inizio non sapevano cosa fare, così decisero per un vecchio pezzo degli Yardbirds, “Train Kept a Rollin’”. La stanza esplose. L’alchimia e la magia creata dai quattro doveva essere maneggiata con cura e ...