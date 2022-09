Inter | il Bayern domina a San Siro | 2-0 con Sané e autogol di D’Ambrosio

MatteoBarzaghi : Inter-Bayern. Indiscrezioni confermate. Ufficiale ?? Curiosità dalla distinta: il capitano sarà D’Ambrosio… - Inter : Le formazioni ufficiali della prima giornata di #UYL Inter - Bayern Monaco ?? - MatteoBarzaghi : Pranzo ufficiale Uefa Inter-Bayern. Presenti pres Zhang, vice Zanetti, ceo Antonello e Marotta. Per il Bayern tra g… - _saccucci_ : @Inter Tutti nervosi ma non sanno che c'era il Bayern Monaco davanti che è la squadra più forte al mondo attualmente - Paolo49861 : #InterBayern è inutile innervosirsi alla fine della partita…bayern nettamente più forte messo in campo meglio più… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE SintesiMonaco 0 - 2 MOVIOLA 1 Al via ...585 L'debutta in Champions League in una serata per cuori forti. A San Siro arriva ilMonaco in una delle tante sfide a 5 stelle di un gruppo ostico. I nerazzurri sperano di trovare nuova linfa ...Al 3' ci prova il Bayern. Sinistro centrale di Kimmich, Onana blocca a terra. Al 5' l’Inter ci prova con Lautaro lanciato da Dzeko. Tiro di destro dal lato esterno dell’area e pallone sul fondo. Al 9' ...Cronaca, tabellino, top e flop del match Inter-Bayern Monaco valido per la prima giornata del gruppo C di Champions League L’Inter esordisce con una sconfitta casalinga 2-0 il girone C di Champions ...