Hai in casa un familiare malato di Alzheimer? È in arrivo un sostegno economico (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per coloro che hanno in casa un malato del morbo di Alzheimer potranno fare richiesta di un beneficio economico in arrivo nei prossimi mesi: ecco di che cosa si tratta. Il morbo di Alzheimer è un tipo di demenza che colpisce la memoria, il pensiero e il comportamento di tante persone, soprattutto gli anziani. Si tratta di una malattia progressiva, in cui i sintomi della demenza peggiorano gradualmente nel corso degli anni. I sintomi in seguito diventano abbastanza gravi tanto che interferiscono in maniera inevitabile con le attività quotidiane. Fonte Foto CanvaUn processo degenerativo che nelle sue fasi iniziali vede una perdita di memoria lieve. Ma più passano gli anni e più l’Alzheimer fa il suo decorso, fino ad arrivare ad una fase avanzata, dove ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per coloro che hanno inundel morbo dipotranno fare richiesta di un beneficioinnei prossimi mesi: ecco di che cosa si tratta. Il morbo diè un tipo di demenza che colpisce la memoria, il pensiero e il comportamento di tante persone, soprattutto gli anziani. Si tratta di una malattia progressiva, in cui i sintomi della demenza peggiorano gradualmente nel corso degli anni. I sintomi in seguito diventano abbastanza gravi tanto che interferiscono in maniera inevitabile con le attività quotidiane. Fonte Foto CanvaUn processo degenerativo che nelle sue fasi iniziali vede una perdita di memoria lieve. Ma più passano gli anni e più l’fa il suo decorso, fino ad arrivare ad una fase avanzata, dove ...

