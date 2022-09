Gragnano | lutto cittadino per il 13enne Alessandro  

Leggi su notizieitaliaonline

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Pochi giorni fa Alessandro, un ragazzino di 13 anni si è suicidato a, vicino Napoli. Si è lanciato nel vuoto da una finestra al quarto piano della casa in cui viveva, in via Lemma. La tragedia diIl ragazzino ha ricevuto messaggi contenenti minacce e intimidazioni da un gruppo di coetanei.Dall’analisi del suo cellulare sono emersi centinaia di messaggi di minacce tra cui anche inviti espliciti tipo “Ucciditi”.Queste minacce sono la causa del suicidio. Le indagini sono affidate ai carabinieri di, che in questi giorni stanno cercando di ricostruire le ultime ore del ragazzo.In un primo momento si era parlato di un incidente, ritenendo che il giovane fosse caduto mentre si sporgeva dalla finestra per cercare di sistemare i cavi dell’antenna del televisore. Ma poi l’ipotesi delle vessazioni e ...