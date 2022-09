Gli uninominali e lo spettro del ‘cappotto’: i numeri che agitano il Pd in Campania (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUno spettro si aggira per via Santa Brigida: lo spettro del cappotto. Nel quartier generale del Pd Campania desterebbero non poca preoccupazione le ultime rilevazioni in vista del voto del 25 settembre. Si vedrebbero, per la verità, le prime tracce di una frenata del centrodestra. Ma ad avvantaggiarsene non sarebbe il centrosinistra, nonostante la risalita degli alleati. Sale dunque l’apprensione per l’esito delle battaglie nei collegi uninominali. Fonti interne parlano di soli due collegi oggi ‘assegnabili’ alla coalizione a guida Pd, uno alla Camera e uno al Senato. Negli altri 19 la sfida appare complicata e in alcuni casi proibitiva (anche se il Sannio fa storia a sé considerata la presenza di Mastella e del suo Noi di Centro). Timori che trovano conferma anche nell’esito di un sondaggio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUnosi aggira per via Santa Brigida: lodel cappotto. Nel quartier generale del Pddesterebbero non poca preoccupazione le ultime rilevazioni in vista del voto del 25 settembre. Si vedrebbero, per la verità, le prime tracce di una frenata del centrodestra. Ma ad avvantaggiarsene non sarebbe il centrosinistra, nonostante la risalita degli alleati. Sale dunque l’apprensione per l’esito delle battaglie nei collegi. Fonti interne parlano di soli due collegi oggi ‘assegnabili’ alla coalizione a guida Pd, uno alla Camera e uno al Senato. Negli altri 19 la sfida appare complicata e in alcuni casi proibitiva (anche se il Sannio fa storia a sé considerata la presenza di Mastella e del suo Noi di Centro). Timori che trovano conferma anche nell’esito di un sondaggio ...

