FC Zurigo vs Arsenal – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 7 settembre 2022) La prossima ricerca di gloria dell'Arsenal in Europa League inizia giovedì 8 settembre, quando i Gunners andranno a incontrare i campioni svizzeri dell'FC Zurigo nel Gruppo A al Kybunpark. La squadra di Mikel Arteta si è guadagnata un accesso diretto alla fase a gironi grazie al quinto posto in Premier League, mentre i padroni di casa non hanno superato le qualificazioni alla Champions League. Il calcio di inizio di FC Zurigo vs Arsenal è previsto alle 18:45 Anteprima della partita FC Zurigo vs Arsenal: a che punto sono le due squadre FC Zurigo A differenza dei loro avversari più blasonati, lo Zurigo ha avuto un assaggio di Champions League nella stagione 2022-23, ma Franco Foda non è stato in grado di guidare i suoi contro il Qarabag ...

