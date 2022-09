Il Sannio Quotidiano

115, recante misure urgenti in materia di, emergenza idrica, politiche sociali e ... il senatore Leonardo Grimani del gruppo Misto e il senatore Francodel Pd. Auspico che anche altri ...... il Senatore Leonardo Grimani del gruppo Misto e il Senatore Francodel Pd. Auspico che ... 115, recante misure urgenti in materia di, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. ... Energia: Mirabelli, ‘assurdo M5S su dl Aiuti, a rischio 17 miliardi’ Roma, 6 set. (Adnkronos) – “La posizione che sta assumendo il M5S su Dl Aiuti in discussione al Senato è semplicemente assurda. Sul superbonus si erano trovate soluzioni condivise che avrebbero potuto ...