Elisabetta Canalis, i suoi pantaloncini si fanno notare: una novità destinata a spopolare (Di mercoledì 7 settembre 2022) Elisabetta Canalis mostra a tutti un altro dei suoi look super glamour: quei pantaloncini sono particolarissimi, ci avete fatto caso? L’estate è ormai agli sgoccioli e come sempre Elisabetta Canalis ci ha tenuto compagnia con i suoi outfit e i suoi costumi all’ultimo grido. La splendida ex Velina ha trascorso parecchi giorni in Italia e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 7 settembre 2022)mostra a tutti un altro deilook super glamour: queisono particolarissimi, ci avete fatto caso? L’estate è ormai agli sgoccioli e come sempreci ha tenuto compagnia con ioutfit e icostumi all’ultimo grido. La splendida ex Velina ha trascorso parecchi giorni in Italia e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

TesslaIstituto : Acqua San Benedetto, chiesta censura per spot con Elisabetta Canalis che invita a sostituire la colazione con l’acq… - anitram______ : Sorry ma il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis>>> - infoitcultura : Elisabetta Canalis, l'estate in relax al sole della California - infoitcultura : Elisabetta Canalis rilancia gli shorts a farfalla - maaxxx95 : @serwinem @Jess_16j @SimoneAlliva da quello che ho visto a sanremo sa ballare anche no, o elisabetta canalis sul ba… -