E’ morto a Manhattan lo scrittore dark Peter Straub. Con Stephen King scrisse “Il talismano”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Lostatunitense, autore celebrato, influente e di successo di horror,fantasy e thriller psicologici, noto anche per due best seller scritti a quattro mani con, èall’età di 79 anni domenica 4 settembre a. Il decesso, avvenuto al New York Presbyterian Hospital, è stato causato dalle complicazioni dopo la rottura di un’anca. E’ stata la figlia Emma, anche lei autrice di best seller di narrativa, ha condiviso oggi la notizia della scomparsa su Instagram. Tramite Twitter è arrivato il cordoglio di, il maestro dell’horror all’americana: “È un giorno triste perché il mio buon amico e collega e collaboratore di straordinario ...

manhattan_candy : @LeylaUman @errico_erika Non sono sicuro che facciano qualcosa… Questo popolo è totalmente inerte, già morto. Non s… -

La Voce di New York

... è all'età di 79 anni domenica 4 settembre a. Il decesso, avvenuto al New York ...Peter Straub, l'autore aveva 79 anni Tramite Twitter è arrivato il cordoglio di , il maestro dell'horror ...Vladimir Lenin eral'anno prima che il poeta arrivasse negli Stati uniti e la Russia portava ... Apprezzava il fascino del Midwest, criticando la densità dipur trovando "ispirazione ... Accoltellato a morte nel cuore di Chelsea: choc a Manhattan Lo scrittore statunitense Peter Straub, autore celebrato, influente e di successo di horror, dark fantasy e thriller psicologici, noto anche per due best seller scritti a quattro mani con Stephen King ...Lo scrittore statunitense Peter Straub, autore celebrato, influente e di successo di horror, dark fantasy e thriller psicologici, noto anche per due best seller scritti a quattro mani con ...