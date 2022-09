Colpi d’arma da fuoco contro palazzo nel Napoletano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – Questa notte intorno all’1.30 i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti in via San Sossio dove poco prima erano stati esplosi Colpi d’arma da fuoco. 6 i bossoli calibro 9×21 trovati in strada. I Colpi sarebbero stati sparati verosimilmente contro un palazzo del complesso popolare noto come “Parco del Sole”. Indagini in corso per chiarire dinamica. Non ci sono feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – Questa notte intorno all’1.30 i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti in via San Sossio dove poco prima erano stati esplosida. 6 i bossoli calibro 9×21 trovati in strada. Isarebbero stati sparati verosimilmenteundel complesso popolare noto come “Parco del Sole”. Indagini in corso per chiarire dinamica. Non ci sono feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Colpi d'arma da fuoco contro palazzo nel vesuviano Questa notte intorno all'1.30 i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti in via san Sossio dove poco prima erano stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Torre Annunziata, nasconde in casa pistola pronta a sparare: arrestato diciannovenne Salvatore Iovene accusato di detenzione illegale di armi e munizioni Sei i bossoli calibro ...