Castelli, giovani pusher sorpresi dai poliziotti in borghese, rocambolesca fuga in moto: in tre finiscono in arresto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Rocambolesco inseguimento ai Castelli Romani. Tre pusher sono finiti in manette dopo essere stati fermati dai poliziotti impegnati in un servizio in borghese, forse frutto di una più ampia e complessa attività di indagine. Non tutti però si sono arresti immediatamente: in particolare uno dei tre, in sella ad una moto di grossa cilindrata, è fuggito via a tutta velocità dando vita ad un pericoloso e lunghissimo testa a testa con le Volanti. Ma andiamo con ordine. Spaccio a Pavona Il tutto è cominciato nelle scorse ore in Via Leonardo da Vinci a Pavona. Qui, due delle tre persone poi tratte in arresto, sono state viste in sella al motoveicolo da alcuni agenti in borghese. Accortisi però dell’imminente “pericolo” e fiutato la malaparata, i malviventi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Rocambolesco inseguimento aiRomani. Tresono finiti in manette dopo essere stati fermati daiimpegnati in un servizio in, forse frutto di una più ampia e complessa attività di indagine. Non tutti però si sono arresti immediatamente: in particolare uno dei tre, in sella ad unadi grossa cilindrata, è fuggito via a tutta velocità dando vita ad un pericoloso e lunghissimo testa a testa con le Volanti. Ma andiamo con ordine. Spaccio a Pavona Il tutto è cominciato nelle scorse ore in Via Leonardo da Vinci a Pavona. Qui, due delle tre persone poi tratte in, sono state viste in sella alveicolo da alcuni agenti in. Accortisi però dell’imminente “pericolo” e fiutato la malaparata, i malviventi ...

