Bologna, De Zerbi ha detto no: è corsa a due (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo l'esonero di Mihajlovic in casa Bologna è tempo di trovare il sostituto: De Zerbi ha detto no, è corsa a due Dopo l'esonero di Mihajlovic in casa Bologna è tempo di trovare il sostituto: De Zerbi ha detto no, è corsa a due. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con il no dell'ex Sassuolo la successione si stringe a due nomi. Ranieri e Thiago Motta sono i due profili sulla scrivania di Sartori per portare avanti il progetto rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

