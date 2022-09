Aumenti importi delle multe a partire dal 1 gennaio 2023 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono in programma Aumenti delle cifre delle multe all’inizio del 2023, di almeno circa il 10% degli importi attuali. Il prezzo del gas ormai alle stelle, dei carburanti, dell’energia e di molti altri beni di prima necessità non bastavano a pesare sulle tasche degli italiani, serviva di più ed ecco arrivare anche il rincaro degli importi delle multe. L’aumento scatterà dal 1 gennaio 2023 per via dell’adeguamento biennale delle sanzioni previsto dal Codice della Strada. Per il calcolo dell’incremento bisognerà prendere il FOI come punto di riferimento, ovvero l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (elaborato dall’ISTAT ogni mese). Gli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono in programmacifreall’inizio del, di almeno circa il 10% degliattuali. Il prezzo del gas ormai alle stelle, dei carburanti, dell’energia e di molti altri beni di prima necessità non bastavano a pesare sulle tasche degli italiani, serviva di più ed ecco arrivare anche il rincaro degli. L’aumento scatterà dal 1per via dell’adeguamento biennalesanzioni previsto dal Codice della Strada. Per il calcolo dell’incremento bisognerà prendere il FOI come punto di riferimento, ovvero l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (elaborato dall’ISTAT ogni mese). Gli ...

