Arriva il latte senza mucche e il pesce in provetta, Coldiretti Lazio: “Deriva preoccupante” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma – Dopo la carne sintetica Arriva anche il latte senza mucche e il pesce in provetta. Una Deriva preoccupante che mette in allarme Coldiretti Lazio, da sempre in prima linea contro quello che è un vero e proprio attacco al Made in Italy da parte delle multinazionali del cibo. ?Coldiretti si è da subito schierata contro questi prodotti e ha promesso dura battaglia. E ora potrebbe Arrivare presto sugli scaffali dei supermercati una nuova minaccia per la filiera del latte vero, ovvero quello sintetico, realizzato attraverso la tecnica della fermentazione di precisione. “Non possiamo accettare – spiega il presidente di Coldiretti ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma – Dopo la carne sinteticaanche ile ilin. Unache mette in allarme, da sempre in prima linea contro quello che è un vero e proprio attacco al Made in Italy da parte delle multinazionali del cibo. ?si è da subito schierata contro questi prodotti e ha promesso dura battaglia. E ora potrebbere presto sugli scaffali dei supermercati una nuova minaccia per la filiera delvero, ovvero quello sintetico, realizzato attraverso la tecnica della fermentazione di precisione. “Non possiamo accettare – spiega il presidente di...

oslaz : Dopo la carne sintetica e il pesce in provetta, arriva anche il latte senza mucche: fermo no di Coldiretti Lazio: “… - Etrurianews : ROMA - Dopo la carne sintetica arriva anche il latte senza mucche e il pesce in provetta. Una deriva preoccupante c… - SimosTwittt : @GoalItalia @ErlingHaaland @ManCity zitti che arriva giovanni latte sennò - veladoiolacina : In Cina arriva il Latte (nel senso americano del termine, quindi latte con il caffè) al cavolo cappuccio sottaceto.… - Svevaffanculo : ma io dico ma porca troia io non ho nulla per fare colazione e chicco arriva già subito a rompere il cazzo se bevo… -