AEW | Tony Khan sarà a Dynamite per annunciare il futuro del titolo di CM Punk e dei titoli Trios

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Tanto tuonò che piovve.ha annunciato la sua presenza nello show diche andrà in onda in diretta questa notte da Buffalo. Il proprietario della AEW ha scritto su Twitter che apparirà in prima persona per fare degli importanti annunci suldeidi campione del mondo maschile e dei. Una scelta doverosa dopo che la maxi rissa nel backstage ad All Out ha portato, in modo ancora non ufficiale, alla sospensione di tutti gli uomini coinvolti, incluso Kenny Omega e gli Young Bucks che erano appena diventati campionie CMappena tornato campione. Proprio sul campione vige la maggiore incertezza sulla punizione, si parla anche di una possibile rescissione per lui ed Ace Steel, che ...

Tra incontri al cardiopalma, cambi titolati e ritorni shock, il grande evento della Compagnia di Khan non ha deluso le aspettative. Ecco i risultati completi. I risultati di All Out Casino ... Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia secondo cui l'AEW sarebbe stata trasmessa in diretta su Sky Sport a partire dalla fine di agosto. A smentire il ... di punta della Compagnia di Khan in ... Tony Khan sul ritorno di MJF in AEW: "Ho insistito io per riaverlo" Kenny Omega and The Young Bucks have reportedly been suspended following a backstage fight with CM Punk after AEW All Out. Punk's fate is stull unknown.