Willy Monteiro, posata la prima pietra per la piazza bianca in suo onore

Willy Monteiro Duarte è stato brutalmente ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre di due anni fa. Una morte che non si può dimenticare.

Una piazza da intitolare a Willy

Proprio per ricordare il 21enne massacrato di botte "a due anni dalla tragica notte in cui Willy fu ucciso, come Istituzioni vogliamo continuare a dare segnali concreti per trasformare quel dolore in occasione di riscatto – scrive in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio -. Con la posa della prima pietra all'interno dei giardini 'Angelo Vassallo' di Colleferro continua il percorso, avviato con ...

