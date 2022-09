Vuelta 2022 | quando il diavolo ci mette lo zampino

Leggi su tpi

(Di martedì 6 settembre 2022) Il danese Mads Pedersen (Trek Segafredo) ha vinto in volata la sedicesima tappa della 77maEspana che portava i corridori da da Sanlucar a Tomares, lungo 189 chilometri pianeggianti. La maglia verde con questa vittoria ha blindato il successo a Madrid nella classifica a punti. Alle sue spalle si sono piazzati, nell’ordine, il tedesco Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) e l’olandese Danny Van Poppel (Bora Hansgrohe). Fino a 2.700 metri dallo striscione del traguardo lo svolgimento della corsa avrebbe suggerito far scorrere in sottofondo l’audio della famosa canzone di Franco Califano “Tutto il resto è noia.” La solita fuga di giornata di due corridori militanti nelle squadre spagnole invitate dagli organizzatori, Ander Okamika (Burgos BH) e Luis Angel Maté (Euskaltel Euskadi), assolveva la funzione dei comprimari d’avanspettacolo nell’attesa dell’unico evento ...