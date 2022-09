"Vi dico io chi sono i veri alleati di Letta". Bomba-Sgarbi, quello che nessuno dice (Di martedì 6 settembre 2022) Vittorio Sgarbi non ha dubbi su questa campagna elettorale declinata sull'odio da parte della sinistra che non perde occasione per attaccare gli avversari del centrodestra. Il critico d'arte, ospite a Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4, ha analizzato quanto accaduto negli ultimi giorni e ha risposto a tono alle parole che arrivano da Letta e dai suoi seguaci sul rischio "fascismo" in Italia in caso di vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra alle elezioni. Sgarbi ha alzato il velo sull'ipocrisia di sinistra che attacca gli avversari sul fascismo (per altro inesistente) ma scorda il suo passato e gli attuali protagonisti che strizzano l'occhio al comunismo senza mai rinnegare l'ideologia che ha insanguinato la Storia del '900. Sgarbi smonta le accuse in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Vittorionon ha dubbi su questa campagna elettorale declinata sull'odio da parte della sinistra che non perde occasione per attaccare gli avversari del centrodestra. Il critico d'arte, ospite a Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4, ha analizzato quanto accaduto negli ultimi giorni e ha risposto a tono alle parole che arrivano dae dai suoi seguaci sul rischio "fascismo" in Italia in caso di vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra alle elezioni.ha alzato il velo sull'ipocrisia di sinistra che attacca gli avversari sul fascismo (per altro inesistente) ma scorda il suo passato e gli attuali protagonisti che strizzano l'occhio al comunismo senza mai rinnegare l'ideologia che ha insanguinato la Storia del '900.smonta le accuse in un ...

