Venezia 2022, Harry Styles nega le accuse: "Non ho sputato addosso a Chris Pine" (Di martedì 6 settembre 2022) Harry Styles ha recentemente negato lo voci che circolano online da ieri sera secondo le quali il cantante avrebbe sputato addosso a Chris Pine durante la prima di Venezia 2022. I rappresentanti di Harry Styles hanno appena negato che il loro cliente abbia sputato addosso al suo co-protagonista, Chris Pine, durante la premiere di Don't Worry Darling, che ha avuto luogo presso il Festival del cinema di Venezia 2022. Come sappiamo, questa diceria ha letteralmente dominato i social media nelle ultime ore e sembra che la star britannica abbia deciso di farla finita una volta per tutte. In ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 settembre 2022)ha recentementeto lo voci che circolano online da ieri sera secondo le quali il cantante avrebbedurante la prima di. I rappresentanti dihanno appenato che il loro cliente abbiaal suo co-protagonista,, durante la premiere di Don't Worry Darling, che ha avuto luogo presso il Festival del cinema di. Come sappiamo, questa diceria ha letteralmente dominato i social media nelle ultime ore e sembra che la star britannica abbia deciso di farla finita una volta per tutte. In ...

