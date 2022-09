Una pendolare: “Serve sicurezza, mettete più personale e forze dell’Ordine sui treni” (Di martedì 6 settembre 2022) Nella sua lettera parla di furti e scippi, vandalismi e persino violenze, elencando diversi fatti di cronaca: riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di una cittadina che per 23 anni ha preso la linea Bergamo-Milano. Con urgenza, chiede più sicurezza sui treni. Ecco il contenuto. “Sempre più urgente diventa tutelare chi per lavoro o per motivi scolastici è obbligato a prendere i treni soprattutto le linee Bergamo-Milano via Carnate e viceversa e in generale le linee regionali che portano a Milano. Ormai in balia di baby-gang e gruppi extracomunitari, non lavoratori di certo, che girano indisturbati derubano i nostri ragazzi, danno fastidio alle nostre ragazze, scippano lo sfortunato di turno malcapitato. Potrei elencare una marea di fatti successi ultimamente 2021-2022, il mio stesso figlio di 15 anni ad agosto 2021 è stato derubato di soldi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 settembre 2022) Nella sua lettera parla di furti e scippi, vandalismi e persino violenze, elencando diversi fatti di cronaca: riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di una cittadina che per 23 anni ha preso la linea Bergamo-Milano. Con urgenza, chiede piùsui. Ecco il contenuto. “Sempre più urgente diventa tutelare chi per lavoro o per motivi scolastici è obbligato a prendere isoprattutto le linee Bergamo-Milano via Carnate e viceversa e in generale le linee regionali che portano a Milano. Ormai in balia di baby-gang e gruppi extracomunitari, non lavoratori di certo, che girano indisturbati derubano i nostri ragazzi, danno fastidio alle nostre ragazze, scippano lo sfortunato di turno malcapitato. Potrei elencare una marea di fatti successi ultimamente 2021-2022, il mio stesso figlio di 15 anni ad agosto 2021 è stato derubato di soldi ...

