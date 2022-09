Tilda Swinton: «Tra madre e figlia c’è un legame che va oltre ogni cosa» (Di martedì 6 settembre 2022) L'attrice a Venezia 79 presenta The Eternal Daughter, firmato dall'amica Joanna Hogg: «Si tratta di capire quanto di nostra madre è la nostra proiezione e quanto di noi stesse è la proiezione di nostra madre», spiega l'attrice arrivata al Lido con i capelli giallo canarino e una camicia azzurra: «Un omaggio alla bandiera ucraina» Leggi su vanityfair (Di martedì 6 settembre 2022) L'attrice a Venezia 79 presenta The Eternal Daughter, firmato dall'amica Joanna Hogg: «Si tratta di capire quanto di nostraè la nostra proiezione e quanto di noi stesse è la proiezione di nostra», spiega l'attrice arrivata al Lido con i capelli giallo canarino e una camicia azzurra: «Un omaggio alla bandiera ucraina»

