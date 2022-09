Spalletti operato nella notte per una frattura alla clavicola: come sta adesso (Di martedì 6 settembre 2022) Una brutta disavventura per Luciano Spalletti, operato d’urgenza la scorsa notte a Milano: il tecnico azzurro ha riportato una frattura alla clavicola in seguito ad una caduta accidentale di cui è stato vittima proprio nella giornata di ieri, cosa che gli ha impedito di seguire i suoi ragazzi nel corso dell’allenamento odierno di rifinitura che proietterà la squadra nella delicatissima sfida contro il Liverpool di Jurgen Klopp (la partita di Champions League si terrà domani 7 settembre alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per quella che si preannuncia essere un match tutto da vivere, fino all’ultimo secondo). La notizia è stata riportata da Manuel Parlato, noto collega di SportItalia. In ogni caso, non c’è di che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Una brutta disavventura per Lucianod’urgenza la scorsaa Milano: il tecnico azzurro ha riportato unain seguito ad una caduta accidentale di cui è stato vittima propriogiornata di ieri, cosa che gli ha impedito di seguire i suoi ragazzi nel corso dell’allenamento odierno di rifinitura che proietterà la squadradelicatissima sfida contro il Liverpool di Jurgen Klopp (la partita di Champions League si terrà domani 7 settembre alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per quella che si preannuncia essere un match tutto da vivere, fino all’ultimo secondo). La notizia è stata riportata da Manuel Parlato, noto collega di SportItalia. In ogni caso, non c’è di che ...

