Prima assemblea dei bocciati della provincia di Benevento al Caffè dell’Orto

(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– La comunità degli operatori e delle operatrici del progetto “PFP. Progetti Formativi Personalizzati” e del Patto Educativo di Comunità di, insieme ai docenti delle scuole superiori impegnati nello stesso progetto, ha organizzato ladeidi. L’si terrà Lunedì 12 settembre al, in via Marco da, a partire dalle 18:30, e sarà l’occasione per regalare una serata di condivisione e di riflessione a tutti ie riflettere sul fenomenodispersione scolastica che negli annipandemia si è ...

Goeland63 : RT @potere_alpopolo: Mercoledì 7 Settembre, Jean-Luc Mélenchon, il leader de @FranceInsoumise e di @NUPES_2022_, prima forza di opposizione… - AndreaBonvini0 : RT @unione_popolare: Siamo felici di annunciare che domani, mercoledì 7 settembre, @JLMelenchon, leader di @FranceInsoumise e @NUPES_2022_,… - nicola_fiore : RT @CollotMarta: Domani, Mercoledì 7 Settembre, Jean-Luc Mélenchon, il leader de La France Insoumise e di Nouvelle Union populaire écologiq… - plexsus65 : RT @potere_alpopolo: Mercoledì 7 Settembre, Jean-Luc Mélenchon, il leader de @FranceInsoumise e di @NUPES_2022_, prima forza di opposizione… - Bulla_Adriano : RT @unione_popolare: Siamo felici di annunciare che domani, mercoledì 7 settembre, @JLMelenchon, leader di @FranceInsoumise e @NUPES_2022_,… -

il Resto del Carlino

... come avvenutodella seduta odierna della Conferenza dei Servizi, e alla cittadinanza con una specificapubblica dedicata....dell'inizio del nuovo anno scolastico. Ideato e organizzato dall'associazione di promozione sociale BiRBA, in collaborazione con il Comune di Assisi, il patrocinio dell'legislativa ... Porto d’Ascoli Centro: c’è la prima assemblea Quale maggioranza in assemblea per affidare l'incarico. Il contratto dura dodici mesi ed è rinnovabile, ma può essere disdetto in qualsiasi momento ...Una location d’eccezione, la Sala Giulio Cesare del Palazzo Senatorio, in Campidoglio, sede dell’Assemblea Capitolina, ha ospitato la presentazione ...