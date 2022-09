Oro: prezzo in lieve aumento a 1.729 dollari (Di martedì 6 settembre 2022) prezzo dell'oro in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.729,50 dollari l'oncia con un aumento dello 0,40%. . 6 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022)dell'oro inquesta mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.729,50l'oncia con undello 0,40%. . 6 ...

Oro: prezzo in lieve aumento a 1.729 dollari Prezzo dell'oro in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.729,50 dollari l'oncia con un aumento dello 0,40%. Perché il mercato dei metalli ha perso valore ... alluminio, rame, oro e argent o. Nei giorni scorsi Moody's ha rivisto le prospettive a 12 mesi di prezzo per un paniere di metalli e materie prime minerarie. L'agenzia di rating concentra la sua ...