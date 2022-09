No! I bovini di questo video non sono morti a causa di un vaccino in India (Di martedì 6 settembre 2022) Circola un video che riprende numerosi bovini deceduti a causa di una malattia della pelle nello Stato Indiano di Gujarat. La narrazione che accompagna la clip sostiene che diversi “agricoltori sul campo” avrebbero denunciato un aumento dei decessi dopo la somministrazione di un “vaccino”. Consultando i media locali, che del caso ne parlano da diversi mesi, questa vicenda non trova riscontro. Per chi ha fretta Il video risale al mese di luglio 2022 ed è stato ripreso nello Stato Indiano di Gujarat. I bovini sono deceduti a causa di una malattia della pelle trasmessa dagli insetti. Non si trova riscontro sulla denuncia di “agricoltori sul campo” contro dei vaccini somministrati ai ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Circola unche riprende numerosideceduti adi una malattia della pelle nello Statono di Gujarat. La narrazione che accompagna la clip sostiene che diversi “agricoltori sul campo” avrebbero denunciato un aumento dei decessi dopo la somministrazione di un “”. Consultando i media locali, che del caso ne parlano da diversi mesi, questa vicenda non trova riscontro. Per chi ha fretta Ilrisale al mese di luglio 2022 ed è stato ripreso nello Statono di Gujarat. Ideceduti adi una malattia della pelle trasmessa dagli insetti. Non si trova riscontro sulla denuncia di “agricoltori sul campo” contro dei vaccini somministrati ai ...

