' Ndrangheta | legale Terlizzi | ' ha pianto ma nega accuse | confida di poter spiegare tutto' **

(Di martedì 6 settembre 2022) Milano, 6 set. (Adnkronos) - "Un uomo sconvolto e preoccupato ma molto fiducioso. Ha, per lui è stata una doccia fredda, manegli avvocati e nella giustizia, è convinto di". Così l'avvocato Antonino Crea, difensore di Franco, commenta all'Adnkronos le fasi del fermo nei confronti dell'ex pugile ed ex 'naufrago' dell'Isola dei famosi coinvolto nell'inchiesta della Dda di Milano che ha portato al provvedimento nei confronti di 13 persone accusate di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto illegali di armi. Il 60enne uomo di spettacolo ed ex pr di un famoso locale milanese ora detenuto nel carcere di Monza ...

quercia55 : RT @microcerotis: Riciclaggio del denaro sporco Le nuove mafie investono nell’economia legale - microcerotis : Riciclaggio del denaro sporco Le nuove mafie investono nell’economia legale -

Calabria 7

... ad arricchire il non più giovanissimo erede di una dinastia di 'che negli anni Ottanta, ...indagato per l' intestazione fittizia della carrozzeria Nuova Milano di Cormano con sedein ......mafiosa e all'utilizzo del segreto d'ufficio per favorire alcuni soggetti legati alla '. ... ora reintegrato ma non più con lo stesso grado, decisione non condivisa dal suoGennaro ... 'Ndrangheta e politica nel Cosentino, i legali di Manna: "Accuse infondate" Milano, 6 set. (Adnkronos) - Si concentra sul traffico di droga l'inchiesta coordinata dalla Dda di Milano e condotta dai Nuclei di polizia ...Le attività di ricerca dell'auomo fino ad ora non hanno dato alcun esito, e sono riprese alle prime luci dell'alba. Trovata la sua auto ...