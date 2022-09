Napoli, Spalletti: “Se la risposta sarà positiva, Osimhen potrà giocare” (Di martedì 6 settembre 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 settembre 2022) Luciano, allenatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa sulle condizioni fisiche di Victor

Corriere : Spalletti, incidente in auto: operato. Domani in Champions con un tutore - Gazzetta_it : Incidente per Spalletti, operato alla clavicola: ma farà la conferenza stampa #Napoli #NapoliLiverpool - tvdellosport : NAPOLI, INCIDENTE PER SPALLETTI Il tecnico degli Azzurri ha riportato una frattura alla clavicola in seguito ad un… - Theitalianape_1 : RT @Napoli_Report: #Spalletti a @PrimeVideo: 'CR7- Napoli? Ne ha parlato Giuntoli, non c'è stata trattativa seria: per me un po' di sogno m… - VinBertillo : RT @Napoli_Report: #Spalletti a @PrimeVideo: 'CR7- Napoli? Ne ha parlato Giuntoli, non c'è stata trattativa seria: per me un po' di sogno m… -