PARIGI (FRANCIA) - In una lunga intervista rilasciata al Times, Kylian Mbappè , ricorda l'incontro con Macron , risultato decisivo per il rinnovo del contratto con il Paris Saint Germain . Il ...

Mbappé: 'Macron mi ha chiesto di rimanere al Psg ancora per un po''

PARIGI (FRANCIA) - In una lunga intervista rilasciata al Times, Kylian Mbappè , ricorda l'incontro con Macron , risultato decisivo per il rinnovo del contratto con il Paris Saint Germain . Il fuoriclasse francese sembrava destinato a trasferirsi al Real Madrid , ma la situazione è drasticamente ...

La vita da star hollywoodiana di Mbappé: "Ovunque vada, faccio soldi. Ma non sono solo quello"

Non avrei mai immaginato di parlare con il presidente Macron del mio futuro, della mia carriera, ... Mbappé avrà solo 26 anni quando scadrà il suo contratto a Parigi, e resta la sensazione che la ...