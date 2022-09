Leoni di Sicilia, iniziano le riprese: si cercano comparse, come partecipare ai casting (Di martedì 6 settembre 2022) È previsto un nuovo casting in vista de “I Leoni di Sicilia” la serie tv che racconta le vicende della famiglia Florio e che si ispira al primo capitolo della saga di Stefania Auci. Il casting per le comparse Dal 30 settembre fino al 14 ottobre, Marsala e Trapani diventano set cinematografico della serie tv diretta da Paolo Genovese e prodotta da Compagnia Leone Cinematografica & Lotus Production Srl. Si cercano comparse che siano uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni. Chiunque voglia partecipare al casting può presentarsi oggi, 6 settembre, dalle 15 alle 19 alla Cantine Florio in via Vincenzo Florio, 1 a Marsala. Trattandosi di un serie in costume d’epoca, la produzione ci tiene a precisare che sarebbe preferibile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) È previsto un nuovoin vista de “Idi” la serie tv che racconta le vicende della famiglia Florio e che si ispira al primo capitolo della saga di Stefania Auci. Ilper leDal 30 settembre fino al 14 ottobre, Marsala e Trapani diventano set cinematografico della serie tv diretta da Paolo Genovese e prodotta da Compagnia Leone Cinematografica & Lotus Production Srl. Siche siano uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni. Chiunque vogliaalpuò presentarsi oggi, 6 settembre, dalle 15 alle 19 alla Cantine Florio in via Vincenzo Florio, 1 a Marsala. Trattandosi di un serie in costume d’epoca, la produzione ci tiene a precisare che sarebbe preferibile ...

