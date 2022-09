Iran, il governo vuole utilizzare il riconoscimento facciale per individuare le donne che non indossano l’hijab (Di martedì 6 settembre 2022) Il governo Iraniano ha in programma di utilizzare la tecnologia per il riconoscimento facciale sui trasporti pubblici per identificare le donne non indossano l’hijab. Il Presidente Iraniano Ebrahim Raisi ha firmato di recente un nuovo decreto che inasprisce le regole sull’abbigliamento imposto alle donne. Il segretario del quartier generale Iraniano per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, Mohammad Saleh Hashemi Golpayegani, ha invece annunciato che il governo vorrebbe utilizzare il riconoscimento facciale per individuare le donne che trasgediscono tali regole. Il decreto è stato ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 settembre 2022) Iliano ha in programma dila tecnologia per ilsui trasporti pubblici per identificare lenon. Il Presidenteiano Ebrahim Raisi ha firmato di recente un nuovo decreto che inasprisce le regole sull’abbigliamento imposto alle. Il segretario del quartier generaleiano per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, Mohammad Saleh Hashemi Golpayegani, ha invece annunciato che ilvorrebbeilperleche trasgediscono tali regole. Il decreto è stato ...

