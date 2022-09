Ilary Blasi e Francesco Totti Tornano a Vivere Insieme!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 6 settembre 2022) Non si ferma il Gossip intorno a. E’ notizia di queste ultime ore che i due sarebbero tornati ainsieme nella loro mega villa all’Eur. Pace fatta dunque? Nemmeno per sogno. Il divorzio è ancora in ballo e solo nei prossimi giorni sapremo se sarà una separazione consensuale o meno. Per il momento però, gli ormai due ex coniugi, hanno scelto disotto lo stesso tetto per amore dei loro tre figli. Ma ecco tutti gli aggiornamenti sull’affairesotto lo stesso tetto! Colpo di scena nella vicenda legata all’addio tra...