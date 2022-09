I supermercati più economici a Roma secondo Altroconsumo (Di martedì 6 settembre 2022) Altroconsumo ha effettuato un’indagine su 67 punti vendita della grande distribuzione presenti a Roma, analizzando i prezzi delle merci più acquistate secondo l’Istat. I prodotti esaminati sono nel dettaglio quelli alimentari, per la cura della persona e della casa nonché i pet food. Dall’inchiesta realizzata emerge che il supermercato più economico a Roma è Spazio Conad al Centro Commerciale Porta di Roma in Via Lionello 201 (supermercato che da poco ha preso il posto di Auchan).Il secondo e terzo gradino del podio sono stati assegnati rispettivamente a IPERMERCATO PEWEX in via Cassia 2019 e a supermercati PEWEX in via Filippo Serafini 73 (zona Cinecittà). A causa del rincaro dei prezzi degli ultimi mesi (e l’ulteriore aumento che ci si aspetta per questo ... Leggi su funweek (Di martedì 6 settembre 2022)ha effettuato un’indagine su 67 punti vendita della grande distribuzione presenti a, analizzando i prezzi delle merci più acquistatel’Istat. I prodotti esaminati sono nel dettaglio quelli alimentari, per la cura della persona e della casa nonché i pet food. Dall’inchiesta realizzata emerge che il supermercato più economico aè Spazio Conad al Centro Commerciale Porta diin Via Lionello 201 (supermercato che da poco ha preso il posto di Auchan).Ile terzo gradino del podio sono stati assegnati rispettivamente a IPERMERCATO PEWEX in via Cassia 2019 e aPEWEX in via Filippo Serafini 73 (zona Cinecittà). A causa del rincaro dei prezzi degli ultimi mesi (e l’ulteriore aumento che ci si aspetta per questo ...

arrigoarrighi : RT @SkyTG24: I supermercati più convenienti, la classifica di Altroconsumo - enorazza : @zagreus39922475 @MarcoFattorini Hai verificato? A me pare una stronzata totale. The Sun è UK e sono ultra iper ant… - Annacameback : @RettaroliS Non mangi perché ti rimane sullo stomaco. E nei piccoli supermercati per risparmiare luce chiudono prim… - infoiteconomia : Supermercati: ecco dove fare la spesa conviene di più - fainformazione : Caro spesa, ecco la classifica dei supermercati più convenienti Classifica supermercati più convenienti: inutile d… -