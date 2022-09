Harry Styles a Venezia 2022: "Quando si tratta di recitare, non ho idea di cosa stia facendo" (Di martedì 6 settembre 2022) Harry Styles, a Venezia 2022 con la premiere mondiale di Don't Worry Darling, ammette candidamente la sua inesperienza nel campo della recitazione. Candidamente, Harry Styles ha ammesso di non avere idea di cosa stia facendo Quando si parla di recitazione. Ieri la popstar inglese ha attirato al Lido un'orda di fan per l'anteprima mondiale di Don't Worry Darling, film di Oliva Wilde presentato Fuori Concorso a Venezia 2022. Con Don't Worry Darling, Harry Styles torna a interpretare un ruolo di primo piano dopo essere apparso nel finale di Eternals nei panni di Eros. Questa non è la prima volta che il musicista partecipa a un film di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 settembre 2022), acon la premiere mondiale di Don't Worry Darling, ammette candidamente la sua inesperienza nel campo della recitazione. Candidamente,ha ammesso di non averedisi parla di recitazione. Ieri la popstar inglese ha attirato al Lido un'orda di fan per l'anteprima mondiale di Don't Worry Darling, film di Oliva Wilde presentato Fuori Concorso a. Con Don't Worry Darling,torna a interpretare un ruolo di primo piano dopo essere apparso nel finale di Eternals nei panni di Eros. Questa non è la prima volta che il musicista partecipa a un film di ...

