Giuliana De Sio choc sul suo aborto | “Ho perso un figlio da Alessandro Haber”

(Di martedì 6 settembre 2022) Tra i grandi amori diDe Sio c’è. Entrambi ospiti qualche mese fa nella puntata di Oggi è un altro giorno, raccontano il loro amore giovanile, tra passioni e momenti difficili. “Prima di lei avevo avuto altre storie ma quella fibrillazione l’ho provata solo con lei. Ci ho messo un anno prima di conquistarla, le ho fatto la corte…” racconta lui in diretta su Rai 1, ma la De Sio ribatte rivelando di non ricordare tutti questi aspetti della loro conoscenza: “Non mi ricordo niente. Ricordo vagamente di essere stato una sera a teatro a vederlo e di avergli fatto i complimenti. Lui poi era uno stalker, è uno stalker!”, tuona l’attrice, scatenando la reazione di“Ma non è vero, non dire cazz*te!”, replica lui. Il leggero imbarazzo di Serena Bortone viene però acuito da altre dichiarazioni ...

gpgmonti : Giuliana De Sio, donna intelligente e bravissima attrice ??????#oggieunaltrogiorno - vivosurealtime : Non Teresa De Sio che da bambina chiude Giuliana in un sacchetto ???? #OggiÈUnAltroGiorno - zazoomblog : Giuliana De Sio: chi è età carriera oggi vita privata chi è il compagno malattia figli film Instagram - #Giuliana… - Simoriva02 : RT @altrogiornorai1: Si scrive Giuliana De Sio, si legge... ascoltate il video?? E voi, avete mai provato ad anagrammare il vostro nome? #O… - altrogiornorai1 : Si scrive Giuliana De Sio, si legge... ascoltate il video?? E voi, avete mai provato ad anagrammare il vostro nome?… -

Elvira, chi era la mamma diDeElvira era la mamma diDe, ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. La mamma dell'attrice è venuta a mancare nel 2016 e ad annunciare la sua morte fu ...Dee le lettere d'amore di Elio PetriDe, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, parla degli uomini della sua vita, partendo da suo padre. 'Mi è mancata la ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice Giuliana De Sio ...È nata il 2 aprile 1956 a Salerno ed è la sorella minore della cantante Teresa De Sio. Fin da piccola mostra una grande passione per la recitazione e fa di tutto per trasformare il suo sogno in un lav ...