GdS – Atalanta | Malinovskyi resta in uscita | Primapagina

(Di martedì 6 settembre 2022) 2022-08-31 19:10:41 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: “Il mercato non è chiuso”. Gian Piero Gasperini ha certificato che le ultime ore di questa sessione estiva di calciomercato in casapossono ancora riservare grosse sorprese. E tante di queste sorprese potrebbero passare da 3 nomi legati al reparto d’attacco con Boga, Ilicic e soprattuttoin prima fila fra i giocatori in. Proprio quello del fantasista ucraino potrebbe essere il nome più caldo in queste battute finali. NO MARSIGLIA – Il Marsiglia è stato il club che ha fatto più sul serio nel corso delle ultime settimane. Contatti approfonditi fra le parti, quotazioni economiche e perfino la possibilità di inserire l’ex-Roma Cengiz Under come contropartita. La distanza nelle valutazioni dei due cartellini ha però ...

tuttomonza : GdS - Contro l'#Atalanta il #Monza testa i nuovi arrivi - MotardDu94000 : RT @Guillaumemp: Les notes du mercato #SerieA par la GdS : Juve : 8 Roma : 8 Milan : 7,5 Napoli : 7,5 Torino : 7,5 Inter : 7 Fiorentina :… - GDS_it : #Palermo, i tifosi accarezzano l'idea di un ritorno di #JosipIlicic che ha appena rescisso il contratto con l'Atala… - PavelDiallo : RT @Guillaumemp: Les notes du mercato #SerieA par la GdS : Juve : 8 Roma : 8 Milan : 7,5 Napoli : 7,5 Torino : 7,5 Inter : 7 Fiorentina :… - MentalitNeroaz1 : GdS - Matthaus: 'Gosens? Il problema è che l'Atalanta, con tutto il rispetto per il cammino incredibile fatto in qu… -

Giornale di Sicilia

Ai microfoni della Rai, dopo la vittoria dell'col Torino ha commentato: "Vado avanti e guardo al mio futuro. Io sono libero, vediamo". Poi sorridendo ha aggiunto: "Se qualcuno ha bisogno di ...Ilicic all'percepiva 1,5 milioni netti a stagione. Una cifra che la dirigenza rosanero non potrebbe garantire al momento. L'ultimo arrivato in ordine di tempo è stato Carlo Gomes, dalla ... L’Atalanta piega il Monza e vola in vetta, pari tra Empoli e Salernitana, il Torino batte il Lecce Il centrocampista del Milan Yacine Adli non è in lista Champions ma avrà le sue occasioni. La Gazzetta dello Sport ricorda come Adli abbia un amore per il pianoforte e in particolare sia un appassiona ...Al triplice fischio di Monza-Atalanta il tabellino dice 0-2, ma il peso specifico del risultato va ben oltre i tre punti in palio alla vigilia. La Dea vola in vetta alla classifica, i brianzoli restan ...