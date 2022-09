Foschi, il Palermo deve crescere! Dispiaciuto per Baldini (Di martedì 6 settembre 2022) Foschi, il Palermo deve crescere durante un’intervista per “Il secolo XIX” Rino Foschi ha parlato anche del Palermo e della sua attuale situazione.Foschi spiega che non si immaginava un cambio allenatore, ma qualcosa era nell’aria. “Non me l’aspettavo ma era nell’aria. Ho sentito Baldini, lui era molto legato a Castagnini. Se si sono dimessi, è perché non c’erano più le condizioni per andare avanti. Mi è Dispiaciuto molto perché so che cosa rappresenta Palermo per Baldini. Ma sono cose che non voglio commentare” Poi parla dell’attuale situazione e di Corini, spiegando che il Palermo deve crescere come gruppo i giocatori spiega, erano sotto tono, serve fare gruppo e Corini, un ... Leggi su vivendopalermo.news (Di martedì 6 settembre 2022), ilcrescere durante un’intervista per “Il secolo XIX” Rinoha parlato anche dele della sua attuale situazione.spiega che non si immaginava un cambio allenatore, ma qualcosa era nell’aria. “Non me l’aspettavo ma era nell’aria. Ho sentito, lui era molto legato a Castagnini. Se si sono dimessi, è perché non c’erano più le condizioni per andare avanti. Mi èmolto perché so che cosa rappresentaper. Ma sono cose che non voglio commentare” Poi parla dell’attuale situazione e di Corini, spiegando che ilcrescere come gruppo i giocatori spiega, erano sotto tono, serve fare gruppo e Corini, un ...

